تونس تعلن غدًا المتمم لشهر رمضان المبارك
تونس - (أ ش أ)
أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، وبذلك يكون غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك وبعد غد الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجري.
وكانت السعودية أعلنت أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر رؤية الهلال اليوم.
وأعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن بعد غد الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
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