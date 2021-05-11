تونس تعلن غدًا المتمم لشهر رمضان المبارك

10:22 م الثلاثاء 11 مايو 2021
تونس تعلن غدًا المتمم لشهر رمضان المبارك

مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ

تونس - (أ ش أ)

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، وبذلك يكون غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك وبعد غد الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجري.

وكانت السعودية أعلنت أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر رؤية الهلال اليوم.

وأعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن بعد غد الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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مفتي الجمهورية التونسية تونس شهر رمضان عثمان بطيخ عيد الفطر

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