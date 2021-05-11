مجلس الدولة الليبي يستنكر اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

ليبيا - (أ ش أ)

استنكر مجلس الدولة الليبي اقتحام مستوطنين إسرائيليين مدعومين من قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى وتصاعد الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدسات المسلمين.

وأدان المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، محاولات تهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وقصف طائرات جيش الاحتلال لمدينة غزة الذي أوقع ضحايا بين المدنيين، مشددا على أن الصمت الدولي إزاء هذه الأعمال الإجرامية على مرأى ومسمع العالم أجمع التي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارا لسياسة التهجير القصري للفلسطينيين.

وأكد المجلس تضامنه مع انتفاضة المقدسيين في وجه جرائم الاحتلال واستفزازه المستمر لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم مجددا، موقفه الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أمام ما يتعرض له من ظلم وجور من قبل الكيان المغتصب.

وطالب مجلس الدولة الليبي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه بضرورة تجريم ممارسات الكيان الصهيوني ورفع الظلم عن المدنيين الفلسطينيين وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية وإخراج قوات الاحتلال التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك فورا ووقف كافة عمليات التهجير والاستيطان الإسرائيلي.