مسؤول بالبيت الأبيض يكشف تفاصيل رسالة بايدن للرئيس الفلسطيني

10:15 م الثلاثاء 11 مايو 2021
مسؤول بالبيت الأبيض يكشف تفاصيل رسالة بايدن للرئيس الفلسطيني

جو بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تطرق في الرسالة التي بعثها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لضرورة خفض التوتر الحاصل في فلسطين.

وكشف مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء، أن الرسالة تطرقت لجهود خفض التوتر وإعادة الهدوء إلى القدس.

يأتي هذا في وقت أعلنت في وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا سقط على مبنى في تل أبيب وأصيب شخص نتيجة الصاروخ.

هذا المحتوى من

جو بايدن الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين القدس

الخبر التالى:

مجلس الدولة الليبي يستنكر اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النيابة العامة تأمر بحفظ التحقيقات بقضية "فيرمونت".. وإخلاء سبيل المتهمين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا