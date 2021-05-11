مسؤول بالبيت الأبيض يكشف تفاصيل رسالة بايدن للرئيس الفلسطيني
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تطرق في الرسالة التي بعثها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لضرورة خفض التوتر الحاصل في فلسطين.
وكشف مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء، أن الرسالة تطرقت لجهود خفض التوتر وإعادة الهدوء إلى القدس.
يأتي هذا في وقت أعلنت في وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا سقط على مبنى في تل أبيب وأصيب شخص نتيجة الصاروخ.
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