بعد مقتل إسرائيلتان.. نتنياهو يتوعد "حماس": تخطت الخط الأحمر بقصفها للقدس

تل أبيب - (ا ف ب)

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس التي قال إنها "تخطت الخط الأحمر" بعد أن استهدفت "بصواريخ ضواحي القدس" وقال إن إسرائيل سترد بقوة كبيرة. وحذر الإسرئيليين من أن "الصراع الحالي قد يستمر لفترة معينة". وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس بأنه تم استهداف مواقع لحماس وكذلك أحد قيادييها. فيما قتلت إسرائيلتان إثر انفجار صاروخين أطلقا من غزة في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، بحسب خدمة الطوارئ الإسرائيلية.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة "تخطت الخط الأحمر" عبر إطلاق صواريخ مساء الاثنين على إسرائيل، متوعدا برد قوي.

وقال نتانياهو إن "التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة تخطت هذا المساء خطا أحمر واعتدت علينا بصواريخ في ضواحي القدس".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "إسرائيل سترد بقوة كبيرة. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا. أقول لكم أيها المواطنون الإسرائيليون إن الصراع الحالي قد يستمر لفترة معينة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن بعض الصواريخ اعترضتها منظومة القبة الحديدية لكن صواريخ أخرى سقطت في إسرائيل.

وقتلت امرأتان الثلاثاء إثر انفجار صاروخين أطلقا من قطاع غزة في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، على ما أكدت خدمة الطوارئ الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال متحدث باسم الخدمة في بيان مقتضب "توفيت امرأتان، إحداهما تبلغ من العمر 65 عاما والثانية في الأربعينات.. لم نتحقق بشكل رسمي من هويتهما".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "نحمل حماس مسؤولية هذه الهجمات وحماس ستدفع ثمنا باهظا".

وأضاف "بدأنا بضرب مواقع لحماس وأكرر أننا بدأنا"، مؤكدا أن الجيش الاسرائيلي استهدف قياديا كبيرا في حماس في شمال قطاع غزة.

قتل تسعة فلسطينيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال وقيادي في حركة حماس مساء الاثنين في ضربات إسرائيلية على شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال مصدر في حماس إن "الاحتلال استهدف القيادي في كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) محمد فياض في بيت حانون في شمال قطاع غزة"، مؤكدا مقتله.