أوكرانيا تطالب باحتجاز رجل أعمال متعاون مع الكرملين بتهمة الخيانة

كييف - (د ب أ)

أعلن مكتب الادعاء العام في أوكرانيا أن هناك سعي لحبس رجل الأعمال الصديق للكرملين فيكتور ميدفيدتشوك احتياطيا بشبهة الخيانة، وهي خطوة من المرجح أن تزيد من التوترات مع روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه يشتبه أيضًا في أن ميدفيدتشوك، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاول سرقة الموارد الوطنية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، وفقًا لتعليقات المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا يوم الثلاثاء على فيسبوك.

وتأتي قضية الخيانة في أعقاب إجراءات سابقة اتخذتها أوكرانيا لمعاقبة ثلاث قنوات تلفزيونية موالية للكرملين مرتبطة بميدفيدتشوك. كما تم تقييد وصوله إلى بعض ممتلكاته في فبراير الماضي.

ومن جانبه لم يرد أوليه بابانين، المتحدث باسم ميدفيدتشوك، على المكالمات على هاتفه المحمول للحصول على تعليق بهذا الشأن.