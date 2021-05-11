الكويت: قرارات إسرائيل الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة

06:17 م الثلاثاء 11 مايو 2021
الكويت: قرارات إسرائيل الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة

الكويت

الكويت - (أ ش أ)

أكد وزیر الخارجیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الیوم الثلاثاء، أن جمیع الإجراءات والقرارات الإسرائیلیة الأحادیة التي تستھدف تغییر الوضع القانوني والتاریخي القائم في الأراضي المحتلة أو فرض واقع جدید علیھا تعتبر "لاغیة وباطلة ولن توجد حقًا ولن تنشئ إلتزامًا".

جاء ذلك في كلمة دولة الكویت التي ألقاھا الشیخ الدكتور أحمد الناصر أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربیة على مستوى وزراء الخارجیة العرب بشأن تطورات الأحداث في القدس.

وأعرب عن إدانة الكویت واستنكارھا بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائیلي فیما تمارسه من عملیات تھجیر وبناء للمستوطنات على الأراضي الفلسطینیة لاسیما في القدس وفي حي الشیخ جراح.

وأشار إلى أن تلك الممارسات تستھدف تغییر الحقائق على الأراضي المحتلة وتعتبر انتھاكات غیر قانونیة وغیر شرعیة وانتھاكا صارخا للقرارات والمرجعیات الدولیة ذات الصلة.

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الكويت إسرائيل الأراضي الفلسطينية القدس

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