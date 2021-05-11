سلطنة عمان تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتدين الانتهاكات الإسرائيلية

05:56 م الثلاثاء 11 مايو 2021
سلطنة عمان تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتدين الانتهاكات الإسرائيلية

وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيد

سلطنة عمان - (أ ش أ)

أعرب وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عن تضامن السلطنة مع الشعب الفلسطيني وتأييدها الثابت لمطالبه العادلة في الحرية والاستقلال.

وأكد البوسعيدي، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية الذى عقد اليوم الثلاثاء عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وحرمة الأماكن المقدّسة في هذا الشهر الفضيل، فضلا عن الإجراءات التعسفية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على سكان القدس المحتلة والتنكيل بهم وتهجيرهم قسرا، لأمر مرفوض ومستنكر جملة وتفصيلا، وأن استمرار إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية دون حق، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والقيم والأعراف الإنسانية، لأمر يحتاج إلى تحرك دولي حاسم من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وأشار إلى أن سبعين سنة من المعاناة والمآسي يخوضها الشعب الفلسطيني الأعزل تحت وطأة الاحتلال، دون الحصول على حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، رغم المحاولات العديدة والمضنية على مر الأعوام لإرساء السلام العادل والشامل، ولن تنتهي هذه المعاناة إلا بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وحصولها على كامل العضوية لدى الأمم المتحدة، ف

وأعرب بأن السلطنة تحيي صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع وتدعو إلى تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية وحلّ الدولتين.

هذا المحتوى من

سلطنة عمان فلسطين الانتهاكات الإسرائيلية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي

الخبر التالى:

أفريقيا تسجل 125 ألف وفاة و4 ملايين 643 ألف إصابة بكورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال في عدة مناطق بالمملكة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا