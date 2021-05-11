دولة أجنبية تعلن موعد عيد الفطر المبارك

وكالات

أعلنت السلطات الأسترالية، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الخميس، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكرت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء، في بيان رسمي، أن "موعد عيد الفطر في أستراليا 2021 سيكون الخميس الموافق 13 مايو الجاري، وأن شهر رمضان لهذا العام سيكون كما العام السابق ويتمم 30 يوما وفق الحسابات الفلكية".

وتستطلع دولاً عربية وإسلامية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء.