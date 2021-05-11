منظمة تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة وغير المبررة ضد الفلسطينيين
القدس المحتلة- (بي بي سي):
اتهمت منظمة العفو الدولية القوات الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين الفلسطينيين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها القدس خلال الأيام الماضية.
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حيال تلك الاتهامات.
وكانت المئات من الفلسطينيين والعشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية قد أصيبوا في الاشتباكات التي أججتها خطط إجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وتبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية في غزة الهجمات على خلفية الاشتباكات في القدس ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في القطاع وسيدتين إسرائيليتين في مدينة عسقلان.
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