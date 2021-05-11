مقتل إسرائيليتين في هجوم صاروخي على عسقلان.. واغتيال قيادي في الجهاد
غزة- (بي بي سي):
قال مدير خدمة الإسعاف الإسرائيلية لبي بي سي إن سيدتين قتلتا في هجوم صاروخي على مدينة عسقلان.
كما نقل 52 شخصا إلى المستشفيات في عسقلان وبئر سبع إثر إصابتهم جراء الصواريخ التي تطلقها فصائل فلسطينية من غزة صوب إسرائيل.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد أفادت باغتيال أحد كبار قادة الجهاد الاسلامي المسؤولين عن قطاع الصواريخ في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة.
وتتبادل إسرائيل والفصائل الهجمات عقب الاشتباكات التي دارت في القدس على مدار الأيام الماضية.
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