وفاة ثاني نائب في برلمان تونس جراء فيروس كورونا
تونس - (د ب أ):
أعلن حزب حركة النهضة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، وفاة النائب عن الحزب مختار اللموشي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونعت الحركة وفاة القيادي في الحزب في بيان لها ظهر اليوم، وهو النائب الثاني في برلمان تونس الذي يتوفى بعد صراعه مع فيروس كورونا.
وقبل اللموشي، 58 عاما، توفي النائب عن كتلة حزب "قلب تونس" مبروك الخشناوي إثر إصابته بالفيروس في يناير الماضي.
وتجتاح تونس موجة وباء ثالثة هي الأقوى منذ ظهور أولى الإصابات بالفيروس في البلاد في مارس 2020.
وتسبب الوباء في وفاة 11 ألفا و468 مواطن تونسي، بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة.
وفرضت الحكومة حجرا صحيا شاملا منذ أول أمس الأحد ويستمر حتى يوم 16 من الشهر الجاري في مسعى للحد من الانتشار السريع للفيروس والسلالة البريطانية المتحورة.
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