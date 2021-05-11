بدء اجتماع "افتراضي" عربي طارئ لبحث العنف الإسرائيلي في القدس

وكالات:

بدأ مجلس جامعة الدول العربية، الثلاثاء، الاجتماع الطارئ، لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

يأتي ذلك بعد أن تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، افتراضيًا، بناء على طلب فلسطين أيده عدد من الدول العربية.

ويهدف الاجتماع بحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين، لا سيّما بحي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها .

وتشهد القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى منذ نهاية الأسبوع الماضي، مواجهات هي الأعنف منذ 2017، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أسفرت عن إصابة المئات من الفلسطينيين، وتسعة جرحى في الطرف الآخر.

ومن قطاع غزة، جاء الرد من الفصائل الفلسطينية التي أطلقت بالأمس، عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل مع انتهاء مهلة انسحاب الشرطة الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

من جهتها، ردت إسرائيل على رشقات غزة الصاروخية بقصف جوي طال مناطق متفرقة من القطاع وأسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم نشطاء في حركة حماس، وأطفال، إضافة إلى إصابة العشرات، في أحدث تصعيد ألقى بظلاله على أجواء عيد الفطر.

ولاقى هذا التصعيد إدانات إقليمية ودولية وسط دعوات لخفض التوتر وضبط النفس.