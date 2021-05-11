سد النهضة.. إثيوبيا: ملتزمون بعدم التسبب في "ضرر كبير" لمصر والسودان

كتبت- رنا أسامة:

قالت إثيوبيا إنها ملتزمة باستخدام موارد مياه النيل بشكل عادل ومنصف مع عدم التسبب في ضرر كبير لدولتيّ المصب جراء سد النهضة، وذلك في أول اعتراف من أديس أبابا بتسبب السد في ضرر لمصر والسودان.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي بالعاصمة أديس أبابا، الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده ملتزمة بتطبيق شعار "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية" في مفاوضات سد النهضة.

وأعلن مُفتي استعداد إثيوبيا لمواصلة المفاوضات وثقتها أن "العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية ستؤتي ثمارًا مُرضية لجميع المعنيين"، حسبما جاء في بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية ونُشر على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تقديره لجهود أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك جزر القمر، للتوصل إلى حلول ودية لاستئناف المباحثات الثلاثية.

وعرضت إثيوبيا في وقت سابق استعدادها لتبادل المعلومات عن عملية الملء مع مصر والسودان، لكنهما رفضا العرض الإثيوبي باعتباره "مخالفا لمقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول القضية".

والشهر الفائت، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الملء الثاني سيعود بفائدة على السودان من خلال تقليص حجم الفيضانات.

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده "إذ تسخّر نهر النيل لتلبية احتياجاتها، لا تضمر سوءًا لدول المصب، وأن الملء الثاني سيتم في موعده".

فيما حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة مؤخرًا، من المساس بحصة مصر من مياه النيل، مُشيرًا إلى انفتاح مصر على "جميع الخيارات".