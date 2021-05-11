الداخلية الليبية: إنقاذ 143 مهاجر غير شرعي بينهم 5 نساء

طرابلس - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الليبية اليوم الثلاثاء، إنقاذ 143 مهاجر غير شرعي بينهم 5 نساء ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري.

وذكرت الداخلية الليبية في بيان أوردته بوابة افريقيا الإخبارية، أن زورق بحري تابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من إنقاذ 143 مهاجراً غير شرعي بينهم 5 نساء من جنسيات مختلفة من عرض البحر، حيث تم نقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.