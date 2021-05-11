تأكيد سعودي أردني على ضرورة تنسيق المواقف حيال القضية الفلسطينية

01:27 م الثلاثاء 11 مايو 2021
تأكيد سعودي أردني على ضرورة تنسيق المواقف حيال القضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني

الرياض- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، ضرورة تنسيق المواقف حيال القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزير بن فرحان تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر.

وأضافت "واس" أن الجانبين بحثا خلال الاتصال " تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال الجهود المبذولة لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة.

وأكد الجانبان "ضرورة بلورة جهد دولي فاعل لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية"، وشددا على أن "استعادة الهدوء يتطلب وقف إسرائيل جميع انتهاكاتها في الحرم القدسي (المسجد الأقصى المبارك)، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها". وعبر الوزيران عن إدانة المملكتين الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية، وحذرا من تبعات استمرار الانتهاكات في المقدسات وتهجير أهل حي الشيخ جراح من بيوتهم ومن الاستمرار في العدوان على غزة.

وأشار الجانبان إلى استمرار التشاور والتنسيق، والعمل على تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، واستعرضا التطورات في المنطقة، وأكدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات.

الخارجية السعودية الخارجية الأردنية أيمن الصفدي فيصل بن فرحان

الخبر التالى:

"الضربة الأكبر".. فصائل المقاومة تقصف مدن الاحتلال بـ60 صاروخا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:معهد الفلك يعلن مواعيد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا