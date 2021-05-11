تأكيد سعودي أردني على ضرورة تنسيق المواقف حيال القضية الفلسطينية

الرياض- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، ضرورة تنسيق المواقف حيال القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزير بن فرحان تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر.

وأضافت "واس" أن الجانبين بحثا خلال الاتصال " تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال الجهود المبذولة لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة.

وأكد الجانبان "ضرورة بلورة جهد دولي فاعل لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية"، وشددا على أن "استعادة الهدوء يتطلب وقف إسرائيل جميع انتهاكاتها في الحرم القدسي (المسجد الأقصى المبارك)، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها". وعبر الوزيران عن إدانة المملكتين الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية، وحذرا من تبعات استمرار الانتهاكات في المقدسات وتهجير أهل حي الشيخ جراح من بيوتهم ومن الاستمرار في العدوان على غزة.

وأشار الجانبان إلى استمرار التشاور والتنسيق، والعمل على تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، واستعرضا التطورات في المنطقة، وأكدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات.