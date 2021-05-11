إسرائيل تستعد لتوسيع العمليات ضد غزة "دون قيود زمنية"

01:24 م الثلاثاء 11 مايو 2021
إسرائيل تستعد لتوسيع العمليات ضد غزة "دون قيود زمنية"

شرطة الاحتلال الاسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):

أعطى رئيس الأركان العامة الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي، الثلاثاء، أوامر بمواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة وكذلك النشطاء التابعين لهما.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، أن رئيس الأركان شدد على ضرورة استعداد كافة المقار "لتوسيع المعركة دون قيود زمنية".

وأمر بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، بالإضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع بيني جانتس وافق على السماح للجيش باستدعاء خمسة آلاف من جنود الاحتياط في إطار الاستعداد لمزيد من التصعيد.

وستُكلّف القوات بمهام مختلفة على طول الحدود الجنوبية ولدعم أنشطة قيادة الجبهة الداخلية المسؤولة عن سلامة السكان المدنيين.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة الثلاثاء إلى ما لا يقل عن 25 شخصا جراء التوتر المستمر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي.

الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة أفيف كوخافي القدس حركة حماس

الخبر التالى:

تأكيد سعودي أردني على ضرورة تنسيق المواقف حيال القضية الفلسطينية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:معهد الفلك يعلن مواعيد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا