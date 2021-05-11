إسرائيل تستعد لتوسيع العمليات ضد غزة "دون قيود زمنية"

تل أبيب- (د ب أ):

أعطى رئيس الأركان العامة الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي، الثلاثاء، أوامر بمواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة وكذلك النشطاء التابعين لهما.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، أن رئيس الأركان شدد على ضرورة استعداد كافة المقار "لتوسيع المعركة دون قيود زمنية".

وأمر بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، بالإضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع بيني جانتس وافق على السماح للجيش باستدعاء خمسة آلاف من جنود الاحتياط في إطار الاستعداد لمزيد من التصعيد.

وستُكلّف القوات بمهام مختلفة على طول الحدود الجنوبية ولدعم أنشطة قيادة الجبهة الداخلية المسؤولة عن سلامة السكان المدنيين.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة الثلاثاء إلى ما لا يقل عن 25 شخصا جراء التوتر المستمر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي.