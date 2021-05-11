وزير الخارجية الإسرائيلي يقطع زيارته إلى كوريا الجنوبية
وكالات:
قطع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي زيارته إلى عاصمة كوريا الجنوبية، سول، وغادر عائدا إلى بلاده عقب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.
كان أشكنازي وصل مع وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيريتس إلى كوريا أمس الاثنين في زيارة تستغرق 4 أيام لإجراء محادثات ثنائية مع نظيريهما في كوريا وحضور مراسم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.
وقبيل مغادرته، اتصل أشكنازي بوزير الخارجية الكوري الجنوبي جونج أوي-يونج وشرح الأوضاع المتوترة، حيث كان من المخطط أن يعقد الوزيران لقاء غداء غدًا الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، تشوي يونج –سام، في إحاطة صحفية إن "الوزير جونج قال إنه متفهم جدية الوضع في المنطقة، وأعرب عن أمله في معالجة المواجهات مع الفلسطينيين سلميا".
ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن وزير الاقتصاد بيريتس سيبقى في سول لمتابعة جدوله، بما يشمل حفل توقيع اتفاقية التجارة الحرة.
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