إندونيسيا تدعو مجلس الأمن للرد على الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
جاكرتا- (د ب أ):
دعا رئيس إندونيسيا جوكو (جوكوي) ويدودو، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء للرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين، وبينها اقتحام المسجد الأقصى أمس الاثنين.
ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" عن الرئيس الإندونيسي قوله إن إندونيسيا تدين مثل هذه الأعمال، وتحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وقال جوكوي إن إندونيسيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وفلسطين مدرجة على قائمة الحكومة الإندونيسية المختصرة للأولويات الدبلوماسية الرئيسية.
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