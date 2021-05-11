الجيش الإسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة استمر 10 ساعات

تل أبيب- (د ب أ):

قالت إسرائيل إن إطلاق الصواريخ من غزة ظل مستمرا حتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وكتب جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر تويتر: "تطلق الجماعات الإرهابية في غزة منذ السادسة مساء صواريخ على المدنيين الإسرائيليين بدون توقف. والساعة الآن الرابعة صباحا، أي 10 ساعات من الهجمات الصاروخية".

وأعلن جيش الاحتلال، قبيل منتصف الليل، أن فصائل فلسطينية مسلحة أطلقت أكثر من 150 صاروخا من قطاع غزة تجاه إسرائيل، وأن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض عشرات الصواريخ.

جاءت هذه التطورات على خلفية مواجهات عنيفة بين مئات الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق القدس.

وتواصلت غارات إسرائيلية متقطعة على مواقع وأراض زراعية في قطاع غزة في رد فعل على إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل وبيت شيمش وقرب القدس وعلى القدس نفسها.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، الثلاثاء، إلى 22 شخصا جراء التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل ثمانية عناصر تابعين لحركة حماس في غزة خلال غارات جوية، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" فيما لم تعقب الحركة على ذلك.

وذكرت الصحيفة أيضا أن متحدثا باسم حركة حماس هدد قرب منتصف الليل بشن هجمات واسعة النطاق على إسرائيل إذا لم تغادر قوات الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي خلال ساعتين.

وبعد انتهاء المهلة، قال المتحدث باسم حماس إنه تم تعليق خطة الهجوم بعد أن رضخ الجانب الإسرائيلي، بحسب التقرير.

ولم يصدر تأكيد فوري من الشرطة الإسرائيلية عن انسحاب القوات من المنطقة.