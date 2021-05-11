الجيش الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة

09:52 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
الجيش الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة

إطلاق أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء أن فصائل فلسطينية مسلحة أطلقت أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن معدل نجاح نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي بلغ 90 %، وإن حوالي ثلث الصواريخ التي تم إطلاقها سقطت وهي لا تزال في قطاع غزة.

وذكر أنه من المحتمل أن يكون القدر الهائل من الصواريخ التي تم اطلاقها قد أسفر عن وقوع إصابات .

وقال جيش الاحتلال عبر تويتر إن إطلاق الصواريخ من غزة ظل مستمرا حتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء بدون توقف.

وأضاف أن مبنى سكنيا في مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل شمال قطاع غزة أصيب بصاروخ. وأعلن رجال الإنقاذ إصابة ستة أشخاص.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن إسرائيل أطلقت حوالي 130 صاروخا على أهداف في قطاع غزة حتى الآن، ويقدر أن نحو 15 عضوا في حماس والجهاد الإسلامي قد لقوا حتفهم.

تأتي هذه التطورات على خلفية مواجهات عنيفة بين مئات الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق القدس.

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