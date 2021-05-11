كازاخستان تسجل 1766 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:14 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
كازاخستان تسجل 1766 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في كازاخستان

نور سلطان- (أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 346 ألفا و497 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2329 حالات شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 301 ألف و857 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 41 ألفا و94 شخصا، منهم 15 ألفا و68 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 802 في حالة حرجة.

هذا المحتوى من

كازاخستان نور سلطان فيروس كورونا وزارة الصحة الكازاخية

الخبر التالى:

الصين تدعو مجلس الأمن إلى تأكيد التزامه ودعمه الثابت لحل الدولتين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة.. 68 حالة وفاة والصحة العالمية تُصنف السلالة الهندية بأنها "مثيرة للقلق"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا