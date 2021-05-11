استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن في مدينة الليد بالخط الأخضر

03:01 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن في مدينة الليد بالخط الأخضر

الاحتلال الإسرائيلي

وكالات:

استشهد فلسطيني، إثر إصابته برصاص مستوطن مسلح في مدينة اللد داخل الخط الأخضر وأصاب آخرين بجروح.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن شابا فلسطينيا استشهد وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، بنيران مستوطن في مدينة اللد.

وأفاد مدونون بأن الشاب الذي قتل في الهجوم يدعى موسى حسونة.

وتشهد باحات المسجد الأقصى منذ أيام مواجهات بين جنود إسرائيليين والمصلين، كما أن المقاومة الفلسطينية منذ عصر الاثنين أطلقت صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية ردا على ما يحدث بمدينة القدس.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مدينة اللد استشهاد فلسطيني
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