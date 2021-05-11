​طلب إحاطة لوزير الكهرباء وسؤال برلماني لـ"الصحة".. ضمن أبرز أحداث برلمان الاثنين

(مصراوي):

شهدت الجلسة العامة للبرلمان الاثنين، عددًا من المناقشات المهمة، والموافقة المبدئية والنهائية على عدد من القوانين، نستعرض أهم أحداثها في التقرير التالي..

- مصطفى بكري يهاجم اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

هاجم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب قيام العدو الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى.

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- "النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بشأن رسوم التوثيق والشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، وتم إحالته إلى مجلس الدولة.

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- تتعلق بتصوير جلسات المحاكم.. مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون العقوبات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح.

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- مجلس النوب يوافق على تعديل قانون العقوبات بشأن تصوير جلسات المحاكم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك في مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائي على مشروع القانون في جلسة مقبلة.

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- بعد رفضه من "الشيوخ".. كيف سيتعامل "النواب" مع تعديلات قانون التعليم؟ (3 مسارات)

كشفت مصادر خاصة بمجلس النواب عن السيناريوهات المتوقعة بعد إعادة تعديلات قانون التعليم الجديد إلى مجلس النواب.

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- مصادرة العقارات وشرط تأجير الشقق.. ما مصير تعديلات قانون الكيانات الإرهابية؟

أشهر كثيرة مرت على إدخال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 دون أي نتيجة حتى الآن.

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- برلماني: تعديلات قانون العقوبات بشأن تصوير جلسات المحاكم "دستورية"

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم دون تصريح، هي تعديلات تتفق مع الدستور.

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- شد وجذب بين مسئولي "الشباب" و"التخطيط" في البرلمان.. ورئيس لجنة الرياضة: لنا وقفة بعد العيد

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين حالة من الشد والجذب بين مسئولي الوزارة من جهة، ووزارة التخطيط من جهة أخرى، بسبب تأخر صرف بعض الاعتمادات المالية لصالح الجهة الأولى.

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- انتقادات برلمانية لوزارة الري.. ورئيس "زراعة البرلمان": "مصر بتتغير"

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة موجّه لوزير الري، انتقادات كبيرة من النواب لمسئولي الوزارة، بسبب مشكلات تغطية الترع.

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- طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن العدادات مسبوقة الدفع في ظل ارتفاع درجات الحرارة

حذر الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب من مشكلة شحن العدادات مسبوقة الدفع ببعض محافظات الصعيد، وطالب في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

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- ​سؤال برلماني عاجل لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ألبان الأطفال

تقدمت أميرة صابر عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، بسؤال برلماني موجّه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن منظومة دعم وتوزيع ألبان الأطفال.

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- "رياضة البرلمان": وزير الشباب يبدأ إجراءات إنشاء ستاد المصري البورسعيدي

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة سيزور بورسعيد، غدًا الثلاثاء، للبدء في إجراءات تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء ستاد النادي المصري.

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- رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد 23 مايو المقبل

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس معاودة الانعقاد يوم 23 مايو المقبل.

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