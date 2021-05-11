سفير مصر لدى روسيا: العلاقات مع موسكو تقوم على التعاون المشترك

القاهرة - (أ ش أ):

أكد سفير مصر لدى روسيا إيهاب نصر أن العلاقات بين القاهرة وموسكو شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا منذ عام 1943، لافتا إلى أن هذه العلاقات التي أعيد بناؤها في السنوات الأخيرة أُسست على تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

وقال نصر - خلال اتصال هاتفي لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - إن "هناك حزمة من المبادئ تمثل القيم المشتركة لكلا البلدين، منها احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والعمل متحدد الأطراف واحترام أطره، وإيجاد حلول سلمية للأزمات الدولية"، منوهًا بأن العلاقات الثقافية تمثل أفضل الوسائل لعلاقات ممتدة وثابتة.

وأضاف أن فكرة إطلاق "عام للتبادل الإنساني" الذي أعلنه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2018 اعتمدت على البناء والتطوير وتعزيز كل ما يشمل التواصل بين الشعوب، والتواصل على المستوى الإنساني بين الشعبين، من ثقافة وسياحة وآثار وتعليم وعلوم وبحث علمي وشباب ورياضة وإعلام وبرلمان، فكل هذه مسارات تؤدي إلى التواصل بين الشعوب.

وتابع السفير أن "عام التبادل الإنساني" سيشمل هذا العام وحتى العام القادم تنفيذ حوالي 200 فعالية، منها 100 فعالية مصرية في روسيا و100 فعالية روسية في مصر، وتتضمن كل المجالات وتغطيها، وتتنقل ليس فقط في العواصم ولكن في المدن الأخرى أيضا، لافتا إلى أن هذه قد تكون المرة الأولى التي يتفق فيها البلدان على إطلاق مثل هذا التواصل المكثف على المستوى الشعبي وبهذا التنوع.

وأشار السفير إلى أن روسيا استأنفت حركة الطيران مع 14 دولة حول العالم في ظل ظروف فيروس كورونا الحالية، منوهًا بأن أكثر الرحلات توجهت من المدن الروسية إلى مصر.