العراق: الهجوم على القنصلية الإيرانية في كربلاء مرفوض

بغداد - (د ب أ)

وصف وزير خارجية العراق فؤاد حسين مساء الاثنين، الهجوم على مبنى القنصلية الايرانية في محافظة كربلاء بأنه عمل مرفوض.

وأعرب حسين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عن أسفه لما حدث،وأنَّ هذا العمل، مرفوض وفقاً للأعراف والإتفاقيات الدولية، ولن يمرَّ من دون مُحاسَبة الأشخاص الذين قاموا به، وأنَّ السلطات الأمنيّة تُجري تحقيقاتها؛ لغرض التوصُّل إلى الفاعلين.

وأكد حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقِرّ لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق.

وجدد الوزير العراقي تمسُّك بلاده بالعلاقات الاستراتيجيّة مع طهران، وتطلّعها نحو تدعيم العلاقات الثنائيّة عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المُشترَكة بين البلدين؛ وخدمة للشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان التطوُّرات الأخيرة في الوضع العراقيّ، وما تعرَّضت له قنصليّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في محافظة كربلاء المقدسة من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين.

وجاء الاعتداء عقب مقتل النشط العراق ايهاب الوزني حيث اتهم المهاجمون ميليشيات موالية لايران بالوقوف وراء مقتل الوزني.