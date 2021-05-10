ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بالمطار في جدة (فيديو وصور)
وكالات
وصل مساء اليوم الاثنين، إلى جدة غرب السعودية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في استقبال أمير قطر لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
يشار إلى أن أمير قطر، استقبل في 26 أبريل الماضي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله الذي سلمه دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.
وكان ولي العهد السعودي استقبل في 5 يناير الماضي أمير قطر في أول زيارة له بعد مقاطعة منذ 2017 في مطار في العلا بالمملكة حيث رأس وفد بلاده الى القمة الخليجية
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل سمو أمير دولة #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة .https://t.co/qnKCnV4iF1#واس pic.twitter.com/qPqoWkM3E0— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 10, 2021
#فيديو | سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل سمو أمير دولة #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة .#واس pic.twitter.com/8TAYXCHOLm— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 10, 2021
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