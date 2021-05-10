التحالف يحبط عملية للحوثيين بزورق مفخخ في البحر الأحمر

الرياض - (د ب أ)

أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعوية، مساء اليوم الاثنين، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل "المليشيا الحوثية الإرهابية" بجنوب البحر الأحمر.

وقالت قوات التحالف في بيان لها مساء اليوم "تم إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، والميليشيات الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأضاف البيان "الميليشيات الحوثية تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة".