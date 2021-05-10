الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق 150 صاروخا من غزة باتجاه المستوطنات

10:35 م الإثنين 10 مايو 2021
الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق 150 صاروخا من غزة باتجاه المستوطنات

أرشيفية

وكالات:

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

هذا وأعلنت فصائل فلسطينية، إطلاق رشقات صاروخية على عدة أهداف إسرائيلية في القدس وتل أبيب وعسقلان.

ونشر فصيل سرايا القدس التابع لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفسلطينية، مقطع فيديو لاستهداف عربة "جيب" إسرائيلية عسكرية، اليوم الاثنين.

وقال الفصيل الفلسطيني إن استهداف العربة العسكرية جاء ردا على الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين في الأقصى.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة المستوطنات الإسرائيلية

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