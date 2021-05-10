تحالف جماعات مسلحة في جنوب السودان يقاطع محادثات السلام بعد مقتل أحد قادته

09:52 م الإثنين 10 مايو 2021
تحالف جماعات مسلحة في جنوب السودان يقاطع محادثات السلام بعد مقتل أحد قادته

محادثات السلام

جوبا - (بي بي سي)

قال تحالف يضم عدة جماعات مسلحة في جنوب السودان إنه قرر مقاطعة الجولة الأخيرة من محادثات السلام بعد أن اتهم الحكومة بقتل أحد كبار مسؤولي التحالف.

ولم يوقع تحالف حركة المعارضة في جنوب السودان على اتفاق السلام الذي أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية وأدى إلى تشكيل حكومة وحدة العام الماضي.

وكان من المقرر أن تبدأ محادثات السلام التي تنظمها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في عطلة نهاية الأسبوع في روما.

واتهم تحالف الجماعات مسلحة، في بيان، أجهزة المخابرات الحكومية من جنوب السودان بالوقوف وراء مقتل الجنرال أبراهام وانا يوان الشهر الماضي في أوغندا.

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