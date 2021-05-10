كنائس فلسطين تدق أجراسها دعما لغزة ونصرة للقدس
رام الله - (أ ش أ):
دقت كنائس فلسطين أجراسها، مساء اليوم الاثنين، دعما لشعب فلسطين في قطاع غزة ونصرة للقدس، جراء ما يتعرضان له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال، الذي اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام في باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وللتأكيد أيضا على أن القدس جميعها مستهدفة من قبل الاحتلال، وأن هناك خطة ممنهجة لتفريغ أبناء الشعب "مسلمون ومسيحيون، من مدينة القدس.
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