الصحة العالمية تصنف السلالة الهندية من كورونا بأنها "مثيرة للقلق"

09:30 م الإثنين 10 مايو 2021
الصحة العالمية تصنف السلالة الهندية من كورونا بأنها "مثيرة للقلق"

منظمة الصحة العالمية

فيينا - (د ب أ)

قالت ماريا فان كيركوف كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن المنظمة صنفت السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في الهند على أنها "سلالة مثيرة للقلق".

والطفرات الثلاث الأخرى التي صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها طفرات مثيرة للقلق هي ما يسمى بالسلالات المتحورة البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية.

وأوضحت فان كيركوف: "هناك بعض المعلومات المتاحة التي تشير إلى زيادة قابلية انتقال "بي1617" أو السلالة الهندية. وأضافت أنه وفقا للدراسات الأولية، قد لا يكون الجهاز المناعي أيضًا قادرًا على التفاعل بنفس القوة مع هذه السلالة.

وتصنف منظمة الصحة العالمية السلالات المتحورة من (كوفيد-19) إلى فئتين هما سلالات تحت الملاحظة وسلالات مثيرة للقلق. وهذه الأخيرة أكثر عدوى ويصعب السيطرة عليها أو تؤدي إلى مرض أكثر خطورة.

وقالت فان كيركوف إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن اختبارات فيروس كورونا أو الأدوية أو اللقاحات أقل فعالية ضد السلالة الهندية.

ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص بفيروس كورونا يوميًا في الهند، وتم تسجيل ما يزيد قليلاً عن 6ر22 مليون إصابة في البلاد منذ بدء الوباء.

منظمة الصحة العالمية السلالة الهندية من كورونا فيروس كورونا

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