35 جنديا في الجيش الإثيوبي يطلبون اللجوء إلى السودان

09:14 م الإثنين 10 مايو 2021
35 جنديا في الجيش الإثيوبي يطلبون اللجوء إلى السودان

الجيش الإثيوبي

وكالات:

طلب 35 جنديا إثيوبيا في قوات حفظ السلام بدارفور يطلبون اللجوء في السودان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية السعودية، اليوم الاثنين.

وكان السودان قد أعلن في يناير الماضي عن 17 منطقة و8 مستوطنات داخل حدوده الشرقية، كانت محمية بمليشيات إثيوبية، قبل أن يعمد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي إلى استعادة 90% من هذه الأراضي، حيث لفت المدير التنفيذي لمحلية باسندة بولاية القضارف، مأمون الضو عبد الرحيم، لـ"سودان تربيون"، إلى اتجاه المحلية والجيش السوداني لإنشاء معابر وطرق ترابية، موضحا أن هذه الطرق والمعابر لربط القوات المسلحة السودانية المنتشرة في المناطق المشتركة مع الفرقة الحادية عشرة سنجة بولاية سنار، واللواء السادس مشاة بباسندة في ولاية القضارف لتأمين الموسم الزراعي وحماية المزارعين.

وأشار مأمون الضو عبد الرحيم إلى أن هذه الخطوة "تأتي بعد نشاط وتحركات المليشيات وكبار المزارعين الإثيوبيين في الآونة الأخيرة للمناطق الحدودية داخل الأراضي السودانية"، مبينا أهمية قيام طريق "باسندة ـ تاية" بطول 25 كيلومترا، وإنشاء معبرين في الميعات.

الجيش الإثيوبي السودان إثيوبيا الجيش السوداني

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