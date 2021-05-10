سقوط صواريخ من غزة على تل أبيب ومدينة عسقلان المحتلة (فيديو)

08:33 م الإثنين 10 مايو 2021
سقوط صواريخ من غزة على تل أبيب ومدينة عسقلان المحتلة (فيديو)

صواريخ

وكالات:

تبنى فصيل سرايا القدس التابع لحركة "الجهاد الإسلامية" الفلسطينية، إطلاق رشقة صواريخ على تل أبيب ومدينة عسقلان المحتلة.

وتداول على وسائط التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لسقوط صواريخ على تل أبيب ومدينة عسقلان.

وتصدت القبة الحديدية الإسرائيلية لصواريخ أطلقت من قطاع غزة فيما سقطت أخرى قال الجيش الإسرائيلي إنها في مناطق مفتوحة.

صواريخ تل أبيب غزة حركة الجهاد الإسلامية فلسطين

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