سقوط صواريخ من غزة على تل أبيب ومدينة عسقلان المحتلة (فيديو)
وكالات:
تبنى فصيل سرايا القدس التابع لحركة "الجهاد الإسلامية" الفلسطينية، إطلاق رشقة صواريخ على تل أبيب ومدينة عسقلان المحتلة.
وتداول على وسائط التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لسقوط صواريخ على تل أبيب ومدينة عسقلان.
وتصدت القبة الحديدية الإسرائيلية لصواريخ أطلقت من قطاع غزة فيما سقطت أخرى قال الجيش الإسرائيلي إنها في مناطق مفتوحة.
شاهد رشقات الساعة التاسعة التي اطلقتها سرايا القدس باتجاه تل ابيب وعسقلان 🔥 pic.twitter.com/gn0gAkKNhI— يحيى حلس 🇵🇸 (@yahyaHilles2) May 10, 2021
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