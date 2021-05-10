أول تعليق من نتنياهو على إطلاق رشقات صاروخية من غزة باتجاه أهداف صاروخية

08:13 م الإثنين 10 مايو 2021
أول تعليق من نتنياهو على إطلاق رشقات صاروخية من غزة باتجاه أهداف صاروخية

بنيامين نتنياهو

وكالات:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الجيش سيرد بقوة على الهجمات الصاروخية من غزة وأن المواجهة الحالية قد تستمر لبعض الوقت.

توعد الجيش الإسرائيلي حركة حماس الفلسطينية، برد قاسي يستمر لأيام، بعد تبني الجناح المسلح للحركة كتائب القسام، إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الاثنين "نتجه نحو أيام من القتال لكي تشعر منظمة حماس بذراع الجيش القوي، سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام".

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي رشقات صاروخية قطاع غزة القدس

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