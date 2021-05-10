"أيام من القتال".. الجيش الإسرائيلي يتوعد برد قاس على حماس يستمر لأيام

08:12 م الإثنين 10 مايو 2021
"أيام من القتال".. الجيش الإسرائيلي يتوعد برد قاس على حماس يستمر لأيام

الجيش الإسرائيلي

وكالات:

توعد الجيش الإسرائيلي حركة حماس الفلسطينية، برد قاسي يستمر لأيام، بعد تبني الجناح المسلح للحركة كتائب القسام، إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الاثنين "نتجه نحو أيام من القتال لكي تشعر منظمة حماس بذراع الجيش القوي، سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام".

الجيش الإسرائيلي حركة حماس فلسطين القدس

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