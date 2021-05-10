المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقرر توجيه ضربة جوية كبيرة في غزة

07:54 م الإثنين 10 مايو 2021
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقرر توجيه ضربة جوية كبيرة في غزة

الاحتلال في القدس

وكالات:

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، توجيه ضربة جوية كبيرة في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك، نقلا عن إعلام عبري.

وتوترت الأوضاع مؤخرا في القدس، بعدما أطلقت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وفصائل فلسطينية رشقات صاروخية على أهداف إسرائيلية، بعد أيام من التصعيد في القدس بين المستوطنين والفلسطينيين.

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