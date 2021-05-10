إصابة وزير الداخلية الألماني بفيروس كورونا

برلين - (د ب أ)

أجرى وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اختبارا للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية، وذلك حسبما أعلن المتحدث باسمه، شتيفه التر، اليوم الاثنين.

وأضاف التر أن زيهوفر موجود حاليًا في الحجر المنزلي، مشيرًا إلى أنه لا تظهر عليه أعراض المرض في الوقت الراهن.