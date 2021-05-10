إصابة وزير الداخلية الألماني بفيروس كورونا
05:40 م الإثنين 10 مايو 2021
برلين - (د ب أ)
أجرى وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اختبارا للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية، وذلك حسبما أعلن المتحدث باسمه، شتيفه التر، اليوم الاثنين.
وأضاف التر أن زيهوفر موجود حاليًا في الحجر المنزلي، مشيرًا إلى أنه لا تظهر عليه أعراض المرض في الوقت الراهن.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
237410
عدد المصابين
-
176763
عدد المتعافين
-
13904
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
158943985
عدد المصابين
-
136434512
عدد المتعافين
-
3305950
عدد الوفيات
إعلان