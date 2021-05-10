الفصائل الفلسطينية تطلق "رشقات صواريخ" من غزة على إسرائيل

05:29 م الإثنين 10 مايو 2021
الفصائل الفلسطينية تطلق "رشقات صواريخ" من غزة على إسرائيل

الصواريخ ارشيفية

وكالات

أطلقت الفصائل الفلسطينية عددًا من الصواريخ تجاه إسرائيل، مساء اليوم الاثنين، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القدس.

وقالت مصادر فلسطينية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، إن فصائل مسلحة أطلقت اليوم الاثنين "رشقات صواريخ" من قطاع غزة على إسرائيل في ظل توتر في القدس.

وتم إطلاق الرشقات مع انتهاء مهلة، عند السادسة بالتوقيت المحلي، أعلنتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لإسرائيل لسحب قواتها ومستوطنيها من المسجد الأقصى والشيخ جراح في شرق القدس.

وذكر الناطق باسم القسام المكنى "أبو عبيدة" في بيان مقتضب "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

وفي وقت سابق أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن "المقاومة الفلسطينية مستعدة ومتحفزة" للرد على ما يجري في الأقصى في شرق القدس.

الصواريخ الاحتلال الإسرائيلي القدس فلسطين

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