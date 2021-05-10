بيونتيك الألمانية تحقق أرباحا تقدر بمليار يورو في الربع الأول من 2021

04:09 م الإثنين 10 مايو 2021
بيونتيك الألمانية تحقق أرباحا تقدر بمليار يورو في الربع الأول من 2021

شركة بيونتيك

ماينتس- (د ب أ):

سجلت شركة "بيونتيك" الألمانية الرائدة في تطوير لقاح كورونا أرباحا بلغت قيمتها 13ر1 مليار يورو (37ر1 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام.

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين أن إجمالي الإيرادات تجاوز 2 مليار يورو، مقابل 7ر27 مليون يورو في نفس الربع من العام الماضي. وأرجعت الشركة ذلك بشكل أساسي إلى الطلبات الضخمة على لقاح كورونا، الذي طورته بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية.

وقال رئيس الشركة أوجور شاهين: "واصلت شركة بيونتيك تنفيذ تسليم لقاحنا المضاد لكورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 90 دولة وإقليما. ومن خلال ابتكارنا المستمر، نقوم بتوسيع الوصول إلى مجموعات سكانية ومناطق جغرافية جديدة، واستهداف المتغيرات الناشئة".

وجاء في بيان صحفي للشركة، التي تتخذ من مدينة ماينتس مقرا لها، أنه "حتى الآن لا يوجد دليل على ضرورة تكييف لقاح كورونا الحالي من شركة بيونتيك ضد المتغيرات الناشئة الرئيسية التي تم رصدها".

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