الخارجية تدين بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى

04:08 م الإثنين 10 مايو 2021
الخارجية تدين بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى المبارك، والتعرُض للمُصليين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.

وأكدت الوزارة ، في بيان تقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم ،على "ضرورة تحمُل إسرائيل لمسؤوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا يُحمدعُقباه".

وشددت الوزارة على "ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، لاسيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي وبغية توفير كافة أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين في حرم المسجد الأقصى المبارك وسائر أنحاء القدس الشرقية، مع عدم استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها".

وزارة الخارجية المصرية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى القدس فلسطين

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