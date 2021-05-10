انتخابات جديدة في إسرائيل ... هذه المرة رئاسية

02:47 م الإثنين 10 مايو 2021
انتخابات جديدة في إسرائيل ... هذه المرة رئاسية

انتخابات في إسرائيل

تل أبيب-(د ب أ):

يتوجه الناخبون في إسرائيل من جديد إلى صناديق الاقتراع في الثاني من يونيو القادم، ولكن هذه المرة لاختيار رئيس جديد، وذلك بعدما توجهوا إلى صناديق الاقتراع أربع مرات خلال العامين الماضين دون أن يسفر الأمر عن تشكيل ائتلاف حكومي مستقر.

ولا يحق للرئيس رؤوفين ريفلين الترشح من جديد بعد انتهاء ولايته، التي استمرت سبع سنوات.

وأقر الكنيست اليوم إجراء يدعو أي شخص يرغب في شغل المنصب إلى تقديم توقيعات عشرة نواب يدعمون ترشحه بحلول 19 أيار/مايو.

ووفقا لمراقبين فإن من بين المرشحين المحتملين إسحاق هرتسوج نجل الرئيس الأسبق حاييم هرتسوج، ويهودا جليك النائب السابق عن حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

انتخابات في إسرائيل تل أبيب إسرائيل رؤوفين ريفلين

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