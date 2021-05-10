الحكومة الألمانية تدعو إلى التهدئة في القدس

02:47 م الإثنين 10 مايو 2021
الحكومة الألمانية تدعو إلى التهدئة في القدس

متظاهرون فلسطينيون يهربون من قنابل الغاز المسيل لل

برلين- (د ب أ) :

عقب الاشتباكات العنيفة في البلدة القديمة بالقدس، دعت الحكومة الألمانية كافة الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "نحث الجانبين على تقديم مساهمة عاجلة الآن لتهدئة الوضع".

وأصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الإسرائيلية في القدس مطلع هذا الأسبوع، وتجددت الاشتباكات في المسجد الأقصى صباح اليوم.

القدس القدس المحتلة الحكومة الألمانية قوات الأمن الإسرائيلية

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