الهلال الأحمر الفلسطيني : 305 إصابات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

رام الله- ( د ب أ ):

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الاثنين تعامله مع 305 إصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مؤكدا أن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.

وقال الهلال الأحمر، في بيان صحفي اليوم ، إن هناك أربع إصابات خطيرة جدا، و13 إصابة مباشرة بالعين، وباقي الإصابات متوسطة وطفيفة.

وأشار إلى أنه تم نقل 228 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة وجارٍ نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني قوله إن "الاحتلال هاجم المسجد الأقصى المبارك بشكل همجي وغير مسبوق ومبيّت مسبقا"، موضحا أن "الاحتلال اقتحم أيضا المصلى القبلي من المسجد ومصلى باب الرحمة وقبة الصخرة وأخرج المصلين منها".

وأضاف الكسواني أن "الاقتحام الذي يجري للمسجد الأقصى غير مسبوق، وأن الإصابات بالمئات"، مناشدا "العالم التدخل من أجل وضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى".

كانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".