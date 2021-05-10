سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

01:51 م الإثنين 10 مايو 2021
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك

القاهرة- (أ ش أ(:

أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك ، أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن موقعها الاستراتيجي بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا يؤهلها لقيادة المنطقة بأسرها.

وقال السفير ووك - خلال لقائه اليوم /الاثنين / مع مجموعة طلاب الفرقة الرابعة بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة عين شمس في مقر إقامته - إن العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر شهدت إنجازات مثمرة خلال الفترة الأخيرة في شتى مجالات التعاون.

وأكد على الدور المنوط بالطلاب كمتحدثين للغة الكورية في تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين البلدين.

ودار حوار مفتوح بين السفير الكوري والطلاب حول أوجه التشابه بين الثقافة الكورية والمصرية والأعياد التقليدية في كوريا والأجواء الخاصة بشهر رمضان في مصر، بالإضافة إلى تجربة الصيام ليوم واحد التي خاضها السفير في مطلع شهر رمضان.

وشارك السفير الطلاب في مسابقة ثقافية وقام بإهداء الفائزين فيها هدايا تذكارية.

ومن جانبهم ، أعرب الطلاب عن امتنانهم لحضور هذا اللقاء المهم، والذي بثت السفارة مقتطفات منه على قناتها على موقع يوتيوب.

هذا المحتوى من

سفير كوريا الجنوبية منطقة الشرق الأوسط إفريقيا قسم اللغة الكورية كلية الألسن جامعة عين شمس كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير العراقي في طهران وتسلمه رسالة احتجاج
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 237410

    عدد المصابين

  • 176763

    عدد المتعافين

  • 13904

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158943985

    عدد المصابين

  • 136434512

    عدد المتعافين

  • 3305950

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:غلق كلي وجزئي لشارع الهرم أثناء تنفيذ الخط الرابع للمترو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا