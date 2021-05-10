بالصور.. سيات تكشف عن Arona موديل 2022 الرياضية

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برشلونة - (د ب أ):

كشفت شركة سيات النقاب عن سيارتها Arona الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV الصغيرة.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن السيارة Arona الجديدة تأتي برتوش تصميمية طفيفة وتحصل على خدمات قمرة قيادة جديدة ذات عدادات رقمية وشاشة لمسية مستقلة بذاتها مع نظام ملتيميديا مُحدث يشتمل على خاصية التحكم بالأوامر الصوتية.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Arona الجديدة باقة من محركات البنزين، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 70 كيلووات/95 حصان إلى 110 كيلووات/150 حصان، إلى جانب موديل يعمل بالغاز الطبيعي TGI بقوة 66 كيلووات/90 حصان.

ومن المقرر أن تطلق سيات سيارتها Arona الجديدة هذا الصيف، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.​