البرلمان البريطاني يحقق مع جونسون بشأن قواعد الرحلات الخارجية

01:29 م الإثنين 10 مايو 2021
البرلمان البريطاني يحقق مع جونسون بشأن قواعد الرحلات الخارجية

بوريس جونسون

لندن- (د ب أ):

يخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للتحقيق من جانب مفوض المعايير في البرلمان البريطاني، بشأن مسألة تتعلق بما إذا كان قد سجّل تفاصيل رحلات خارجية قام بها بصورة صحيحة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، أن مفوض المعايير في البرلمان سوف يعلن قائمة النواب الخاضعين للتحقيق على الانترنت.

وكان جونسون قد أمضى عطلة برفقة صديقته في جزيرة موستيك بمنطقة الكاريبي بمناسبة العام الجديد في 2020، وثمة تكهنات إعلامية بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن عن مدفوعات رحلته بصورة صحيحة.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بريطانيا الرحلات الخارجية

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