ألمانيا تُقصر لقاح جونسون أند جونسون على من هم فوق الستين

برلين- (د ب أ):

تعتزم ألمانيا قصر استخدام اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية على الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عاما.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن وزراء الصحة الألمان على المستوى الاتحادي والولايات قرروا إتاحة اللقاح للأشخاص الأصغر سنا حال تقديمهم توصية من طبيب.

كما قرر الوزراء إلغاء تطبيق أولويات منح اللقاح في العيادات ولدى أطباء الشركات فيما يتعلق بلقاح "جونسون أند جونسون".

وجاء في قرار مؤتمر وزراء الصحة أن الوزراء يأخذون "حالات تجلط الأوردة الدماغية المبلغ عنها فيما يتعلق بالتطعيم بلقاح شركة جونسون آند جونسون" على محمل الجد. وعلى غرار لقاح شركة "آسترازينيكا" البريطانية-السويدية، كانت هذه الآثار الجانبية الخطيرة نادرة للغاية.

وعلى خلفية هذه المخاوف، اقترحت لجنة التطعيم الدائمة التوصية بإعطاء لقاح "جونسون آند جونسون" "للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما". وكما هو الحال مع التطعيمات بلقاح آسترازينيكا، سيُسمح للأشخاص دون الستين عاما بتلقي لقاح "جونسون آند جونسون" بعد استشارة طبيب وتحليل المخاطر الفردية.

تجدر الإشارة إلى أن المميز في لقاح "جونسون آند جونسون"، على عكس اللقاحات المتوفرة حاليا، أن جرعة واحدة فقط منه تكفي لتوفير حماية كاملة من العدوى.

وقرر وزراء الصحة الألمان الأسبوع الماضي إتاحة لقاح آسترازينيكا للجميع في المستقبل إذا حصل أولئك الذين يرغبون في التطعيم به على توصية من طبيبهم. وتم بالفعل إلغاء تحديد الأولويات بالنسبة لهذا اللقاح أيضا.

ومن بين 4ر34 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن، شكل لقاح "جونسون أند جونسون" حوالي 18 ألف جرعة منها فقط.

ومن المنتظر أن تزيد عمليات التسليم من هذا اللقاح خلال الفترة المقبلة.

وبمطلع هذا الأسبوع، تم تطعيم 6ر7 مليون أو 1ر9% من جميع السكان في ألمانيا على نحو تام. وحصل نحو 3ر32% من السكان حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل.