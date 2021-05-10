قيادي من فتح: القيادة الفلسطينية تدرس كل الخيارات للرد على عدوان الاحتلال على الأقصى

11:30 ص الإثنين 10 مايو 2021
قيادي من فتح: القيادة الفلسطينية تدرس كل الخيارات للرد على عدوان الاحتلال على الأقصى

الاحتلال يتأهب في القدس

القدس- (د ب أ):

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية الوزير حسين الشيخ اليوم الاثنين إن" القيادة الفلسطينية تدرس كل الخيارات للرد على عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات والمواطنين في المسجد الأقصى المبارك".

واعتبر الشيخ ، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا ) ، اقتحام الأقصى وما آلت إليه الأمور في باحاته "جريمة بشعة".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني التعامل مع 180 إصابة بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.

وكانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".

القيادة الفلسطينية حركة فتح الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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