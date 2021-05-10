مقتل 13 مدنيا على الأقل في انفجارين منفصلين بأفغانستان

كابول- (د ب ا):

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الاثنين مقتل ما لايقل 13 مدنيا وإصابة 42 أخرين في انفجارين منفصلين بإقليمي زابول وباروان.

ونقلت قناة طلوع الأفغانية عن وزارة الداخلية القول في بيان اليوم الاثنين إن 11 مدنيا قتلوا في إقليم زابول بجنوب البلاد وأصيب 28 أخرين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق استهدفت حافلة ركاب في منطقة شاهر اي سافا بالإقليم مساء أمس الأحد.

وقالت الوزارة إن " حركة طالبان هى التي وضعت القنبلة".

وقد أصيب 28 راكبا في التفجير، الذي وقع بعد منتصف الليل.

من ناحية أخرى، قتل مدنيان في تفجير استهدف حافلة كانت تقل 25 راكبا بإقليم باروان، وفقا لما قاله متحدث باسم شرطة الإقليم وسياسي آخر. وقد أصيب نحو 12 شخصا في التفجير.

وأكد عدد من المسؤولين أن المسلحين قاموا بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية على بعد بضعة كيلومترات من مركز إقليم فراه.

وتباينت التقارير حول حجم الخسائر البشرية.

وقال حاكم الإقليم تاج محمد جهاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن جنديين قتلا وأصيب خمسة آخرون في نقطة تفتيش كان بها ما لا يقل عن 15 جنديا. مع ذلك، قال العضو بمجلس الإقليم شاه محمود نايمي إنه تم العثور على جثث ستة جنود تحت الانقاض، وجرى احتجاز أربعة آخرين كرهينة، ولم يعرف بعد مصير بقية الجنود.