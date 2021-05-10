طيران الخليج يدعم الشحن الجوي لمستلزمات الإغاثة الطبية العاجلة إلى الهند

المنامة - (أ ش أ):

أعلنت شركة طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - دعم الشحن الجوي للبضائع من الإمدادات الطبية العاجلة ومواد الإغاثة إلى جمهورية الهند للمساهمة في دعم جهودها في التصدي لفيروس كورونا وتبعاته.

وأفادت طيران الخليج- في بيان ،نشرته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ اليوم الأحد- أنها ستوفر بموجب ذلك سعتها الفائضة المتاحة للشحن على جميع رحلاتها إلى الهند لمساعدة المنظمات غير الحكومية المحلية على إيصال إمدادات الإغاثة بشكل طارئ إلى محتاجيها من خلال الاتصال بسفارة جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.

وصرح القبطان وليد عبدالحميد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج قائلا "نقوم بتشغيل رحلاتنا المباشرة بين البحرين والهند منذ العام 1960، ،وكنا قد استأنفنا رحلاتنا إلى الهند في سبتمبر 2020 لإعادة تدفق حركة السفر والنقل بين البلدين وحافظنا على انسيابية تلك العمليات حتى الآن.. نبقى ملتزمين بدعم مختلف الوجهات على شبكتنا بالإمدادات الحيوية لمساعدتها باستمرار.. لافتا إلى التوقف على أهبة الاستعداد لمساعدة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها بهذا الشأن التي لديها إمدادات طبية عاجلة للإغاثة في مواجهة فيروس كورونا ونقل هذه الإمدادات إلى الهند".

من جانبه، قال سفير جمهورية الهند لدى البحرين بيوش سريفاستافا "نحن نقدر بشدة تضامن المملكة ودعمها بينما نحارب هذه الجائحة العالمية معًا ونعمل عن كثب للتغلب على تحدياته؛ ونشكر طيران الخليج على هذه البادرة لمواصلة دعم الهند".